Ciúme e inveja no trabalho

A competição sexual no ambiente de trabalho afeta mais as mulheres do que os homens. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da Espanha, Holanda e Argentina. No entanto, as habilidades sociais do rival provocam ciúmes e invejas profissionais em ambos os sexos. E na mesma intensidade. A rivalidade intrassexual se refere à competição com outras pessoas do mesmo sexo, impulsionado pela ânsia de obter e manter o aceso ao sexo oposto.

Os pesquisadores distribuíram questionários a 200 pessoas em seus ambientes de trabalho. “As mulheres com alto nível de competição intrassexual são mais ciumentas se a rival é mais atrativa e mais invejosas se a inimiga é mais poderosa e dominante”, explica Rosario Zurriega, pesquisadora da Universidade Valência, na Espanha. “Com os homens não se obteve esse resultado, já que nenhuma das características do rival que provoca inveja e ciúmes causam a competição intrassexual”, afirma ela.

Na análise, os estudiosos desvendaram as diferenças entre o ciúme, que se caracteriza como uma ameaça ou perda de conquistas em uma relação devido à interferência de um rival, implicando a ameaça ou perda total do que já se tinha; e a inveja, conhecida como uma resposta a outra pessoa que possui conquistas ou qualidades que alguém deseja e involucram carência em comparação ao invejado.

Em geral, a competição sexual provoca mais ciúmes e inveja nas mulheres. Mas, tanto nos homens como nas mulheres, as habilidades sociais dos rivais provocam estas duas emoções.