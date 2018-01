Faça a barba. Elas preferem

Homens de barba são menos atraentes. Estudo da Universidade de Wellington, na Nova Zelândia, e da Universidade de Lethbridge, no Canadá, diz que homens com barba parecem mais velhos, com status social maior e mais agressivos em comparação com homens sem barba. Mais: quando se fala em sensualidade, eles saem perdendo.

Os pesquisadores Barnaby J. Dixson e Paul L Vasey fotografaram 19 homens barbudos e após se barbear. Depois, os modelos posaram com uma expressão agressiva (com e sem barba). As fotos do antes e depois foram mostradas para mais de 200 mulheres, que escolheram os mais atraentes.

Os barbeados ganharam de goleada. Os barbudos, segundo elas, pareciam mais velhos e com maior status social do que os homens com o rosto lisinho.

Além disso, quando mostraram as fotos com expressão irritada, a versão barbuda foi eleita mais agressiva que a versão barbeada, demonstrando que a simples existência dos pelos no rosto confere agressividade aos homens.

Para os estudiosos, a evolução e permanência da barba nos homens ao longo do tempo faz referência não à preferência feminina, mas sim ao fato dos homens