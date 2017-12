Os olhos de seu cão

Seu cachorro parece, pelo olhar, compreender o que você sente? Pode ser algo normal. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, chegou à conclusão de que os cães conseguem perceber as emoções e os estados de espírito de uma pessoa, somente olhando para as expressões de seu rosto.

Os resultados do estudo, que foram publicados na revista Animal Cognition, mostram que os humanos olham primeiro o lado direito dos rostos. Esse comportamento não acontece normalmente com nenhum outro objeto ou imagem.

Segundo os pesquisadores, quando olhamos a partir do lado direito de uma imagem, estamos utilizando também o lado direito do cérebro, que é o mais apto para interpretar as emoções. Pois é, os cães também têm este mesmo comportamento de olhar apenas rostos humanos a partir do lado direito, o que indica que eles também podem fazer esse reconhecimento das emoções.