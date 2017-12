Antártida, onde?

Falar em “estação brasileira na Antártida” soa meio como falar em “estação brasileira na Europa”: tá, mas ela fica em Londres, Berlim ou Moscou? Com o agravante de que a área da Antártida é mais que o dobro da do continente europeu.

Acho que já disse que Comandante Ferraz fica na Baía do Almirantado, na Ilha Rei George, na Península Antártica. A península é uma ponta do continente antártico que se projeta meio que a noroeste, na direção da América do Sul.

A ilha é parte do arquipélago Shetland do Sul, que fica junto a esse braço de Terra. Estamos mais ou menos no meio do caminho entre Porto Alegre e o polo sul (a um pouco mais de 3 mil quilômetros de cada). Ferraz é a estação de pesquisas mais setentrional da ilha.

Na Baía do Almirantado também ficam o posto peruano de Macchu Picchu e a estação polonesa de Arctowski. Em outros pontos da ilha há ainda mais estações, incluindo a chinesa, coreana, argentina, russa e a chilena de Eduardo Frei, onde descem os voos para Ferraz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem quiser se localizar melhor, aqui estão dois mapas, diretamente da wikipedia: um da ilha, outro com detalhes da baía.