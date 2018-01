Antártida tem torcida organizada do Flamengo

Os gols do Flamengo sobre o Corinthians, incluindo a marcação do pênalti, e o avanço do Goiás para cima do São Paulo foram efusivamente comemorados aqui na Estação Antártica Comandante Ferraz. A sensação térmica dentro da EACF aumentou um bocado quando saiu o primeiro gol rubronegro — e ainda mais, nos tentos do Goiás que vão afastando o São Paulo do título.

Não que não haja torcedores de outros times por aqui, mas os flamenguistas são os mais bem organizados, os que mais festejam e os que acompanham a rodada mais atentamente, até agora. Além de terem sido os únicos a estender uma bandeira sobre uma das janelas da estação.

Após o fim do jogo, um grupo de cientistas gaúchos passou a acessar pela internet os detalhes do jogo do Internacional, que bateu o Sport por 2 a 1. Corintianos e sãopaulinos manifestaram-se muito timidamente.