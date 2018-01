Atendendo a pedidos: o helicóptero

Os dois navios que a Marinha Brsaileira usa na Antártida, o Ary Rongel e o Almirante Maximiano, têm capacidade de abrigar até dois helicópteros. A diferença é que no Ary os helicópteros ficam embalados no convés, enquanto que o Maximiano tem hangar; além disso, o Max pode usar tanto helicópteros Esquilo quanto Bell Jet Ranger, enquanto que o Ary trabalha apenas com o Esquilo. Atualmente, o Max tem dois Esquilos a bordo.

Abaixo, algumas imagens das aeronaves – como os militares as chamam – no heliponto e no hangar do Almirante Maximiano:

A foto acima mostra o helicóptero com a Ilha Pinguim ao fundo. Na quinta-feira, cientistas, jornalistas (não eu, que estava guardando minha coragem para o desembarque) e duas equipes de TV foram levados até lá e depois resgatados pelas aeronaves do navio. O tempo não estava muito bom, e a decisão de permitir que as equipes de filmagem seguissem para a ilha só foi tomada após muita deliberação.

Esta foto, gentilmente tirada pela tenente Haynnee, da Marinha, mostra este blogueiro poluindo o que de outra forma seria uma bela imagem do helicóptero com o sol brilhando sobre o mar ao fundo.

Este é o helicóptero dentro do hangar. Não havia muito espaço para bater a foto, e por isso não foi possível mostrar o aparelho por inteiro.

Aqui, mais uma imagem da equipe do hangar realizando suas preparações enquanto as portas se abrem.