Bomba atômica, 65 anos neste mês

Juntei dois vídeos nesta postagem. Um deles é uma animação, feita pelo japonês Isao Mashimoto, que mostra todas as explosões nucleares ocorridas no planeta Terra desde o teste da primeira bomba nos EUA, em 16 de julho de 1945.

Ao todo, são 2.053 detonações confirmadas, e três suspeitas (incluindo os dois supostos “testes nucleares” da Coreia do Norte), desde então.

A animação começa meio devagar, mas entre os anos 60 e 80 atinge um ritmo que lembra as luzes estroboscópicas de pista de dança. Peguei a dica desse com Kieran Mulvaney, do Discovery News.

O outro traz J. Robert Oppenheimer, o cientista que encabeçou a criação das primeiras armas nucleares, descrevendo seus pensamentos quando o teste de 45 se mostrou um sucesso. A frase com que encerra o depoimento é sobejamente conhecida, mas ouvi-la dos lábios de Oppenheimer ainda é desconcertante.