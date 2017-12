Branco total radiante

Com a neve fresca , o céu fechado por nuvens e o gelo que se acumula no mar, a vizinhança de Ferraz assumiu uma cor branca intensa que agride os olhos até de quem olha pelas janelas. Antes do almoço, tinha gente na sala de estar lendo de óculos escuros.

O gelo no mar cresce de forma impressionante, e muda de configuração a cada minuto. Dá vontade de ir lá fora e ficar olhando (mas o clarão tornaria isso uma coisa meio difícil de fazer). Abaixo, um bote na praia de Ferraz, com o gelo já tocando a orla.