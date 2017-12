O filme abaixo é um registro, a 500 quadros por segundo, do lançamento do foguete Saturno 5 que levou a Apollo 11 à Lua. Nele, 30 segundos de lançamento são dilatados em cerca de oito minutos, o que permite ver com detalhes o jato de gás incandescente partindo dos motores da nave. Há uma narração (em inglês) explicando cada etapa do processo.

Apollo 11 Saturn V Launch (HD) Camera E-8 from Mark Gray on Vimeo.