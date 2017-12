O professor de física Kieran Mullen, da Universidade de Oklahoma, usa nitrogênio líquido para destruir um laptop durante a aula. A história aparece no site do Chronicle of Higher Education, e o vídeo caiu no YouTube. Como não há imagem do laptop realmente esfacelado no chão, a história gera algumas dúvidas, mas a sequência não deixa de ser interessante (e, talvez, inspiradora?):

