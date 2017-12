Convites & lançamentos: agosto lotado

Esta postagem pode ser bem definida por duas expressões de uso corrente na língua inglesa, “it never rains, when it rains it pours” (“nunca chove, mas quando chove, chove canivete”) e, indo mais diretamente ao ponto, “shameless self promotion” (“autopromoção desavergonhada”).

Desde 1989, mais ou menos, venho tentando — de modo um tanto quanto periclitante — desenvolver uma carreira como escritor de ficção científica. Confesso que quando chegou o dia de minha formatura na faculdade, em 1993, e percebi que realmente iria ter de trabalhar como jornalista (em vez de “apenas” inventar histórias malucas e colher direitos autorais) meu mundo caiu.

De lá para cá algumas coisas saíram, outras empacaram, tudo sempre muito espaçado e extremamente devagar. Mas agora, numa conjunção inesperada — deve ser a lei dos grandes números finalmente funcionando a meu favor — eis que, ao longo deste mês, estarei envolvido em não um, nem dois, mas três eventos literários, sendo que dois deles envolvem diretamente obras de minha autoria.

Vamos, então, aos fatos:

O primeiro deles é o lançamento do romance juvenil Nômade, na Bienal Internacional do Livro: dia 14, sábado, a partir das 17h. O livro foi pensado para o leitor adolescente e pré-adolescente, mas até aí Harry Potter também foi, certo? E qual a melhor forma de se familiarizar com as leis de Newton, além de salvando o Universo e ficando com a garota?

O segundo evento, no sábado, 21, será na Biblioteca de São Paulo, a partir das 15h, onde farei uma palestra (curta e não muito tediosa) seguida de bate-papo (longo e interessante, espero!) com o título Eram os vampiros astronautas? Mito e ciência no terror de HP Lovecraft. Se você reconheceu o candidato presidencial acima, considere-se convidado; se não reconheceu mas ficou curioso, considere-se convidado, também. O endereço é Av. Cruzeiro do Sul, 2630, no bairro Santana, ao lado da estação Carandiru do metrô.

E por último, mas não menos importante, no outro sábado, dia 28, estarei à tarde na Fantasticon (Biblioteca Viriato Correa, Rua Sena Madureira, 298) para participar de mais uma sessão de autógrafos do Nômade e do lançamento da antologia de ficção científica retrô (ou steampunk) Vaporpunk, na qual colaboro com um conto inspirado nos relatos de Charles Darwin sobre a guerra do general Rosas contra os índios da Argentina.

Não sei se deu para notar, mas são três sábados seguidos, o que só me deixa com um fim desemana livre no mês inteiro. Ou deixaria, se o “livre” não fosse o do meu plantão aqui no Estado. Mas, não me queixo. Quem sabe, afinal, o sonho de 1993 não fica para 2013?