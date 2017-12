Depois da nevasca do último fim de semana e da neve inesperada do meio desta, o sábado amanhece lindo aqui na Baía do Almirantado. Mas não precisa acreditar na minha palavra. Veja as imagens abaixo, feitas a partir da escada que dá acesso à entrada principal da EACF:

O navio que aparece na imagem acima é o Ary Rongel, que deve retomar sua operação de descarga no domingo. Nesta manhã, haverá coleta de material por cientistas na praia; e, à tarde, faxinão.