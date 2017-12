E o frio voltou

Hoje o dia amanhaceu frio e com neve em Ferraz. O gelo no mar praticamente cerca o navio Ary Rongel, que ontem descarregou bastante material para a subsistência da base e, também, para a realização de pesquisas científicas. Segundo as primeiras informações, a tendência é de que a coisa piore ao longo do dia de hoje, mas que o tempo abra amanhã.

Pelo menos uma atividade científica prevista para hoje, uma saída de bote, foi suspensa por conta do gelo no mar.

Passei a manhã, desde as 7h e pouco, fazendo uma triagem das mais de 500 fotos que já tirei até agora. Fazer foto ao ar livre por aqui é complicado — muitas vezes, por causa do protetor UV da lente dos óculos, eu simplesmente não consigo ver o que está no monitor da câmera. No que pode ser visto como um comentário da natureza aos meus dotes de fotógrafo, muitas das melhores paisagens que peguei até agora saíram nesse “modo cego”.

Comenta-se que haverá um churrasco no domingo, para celebrar a chegada dos suprimentos frescos no navio e o título do Flamengo (já disse que os flamenguistas são maioria por aqui?). Hoje à noite talvez tenhamos festa de aniversário de um dos pesquisadores. Mas o que todo mundo gostaria de comemorar, mesmo, é a volta do tempo bom.

O gráfico acima, tirado do site do Inpe (http://antartica.cptec.inpe.br/) mostra uma temperatura de -2,5 graus C e umidade relativa do ar de 100%, o que explica a neve. O vento ainda não está muito forte: na faixa de 5 km/h, na última vez em que olhei o anemômetro que fica atrás do bar na sala (“bar”, no caso, é um balcão com um nicho atrás e alguns banquinhos em volta, não um depósito de bebidas alcoólicas).