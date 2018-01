Eclipse total na Patagônia

O link abaixo vai para um vídeo de cerca de quatro minutos, feito no sul da Argentina, com o registro do eclipse total do Sol que ocorreu no último dia 11 e que não foi visível do Brasil. A trilha sonora é basicamente composta por gritos de êxtase das testemunhas presentes ao evento, e creio que podemos perdoá-las por isso — a vista, não só do eclipse, como do céu ao redor, é simplesmente majestosa:

http://www.eclipseguy.com/video/raw-video-from-patagonia-11-july-2010-2