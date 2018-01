Sou equivalente a 11 bolas de basquete

Mais de 50% de minha massa corporal é água, sendo que 24 litros estão dentro das células e 5,5 litros são de sangue. Estou 11 quilos acima do peso. No entanto, se morasse nos Estados Unidos, seria mais magro do que mais de 60% da população. Em compensação, seria mais baixo que quase 70%.

Essa verdadeira enchente biométrica é cortesia do Wolfram Alpha.

Que, por sua vez, é um serviço online de busca de “conhecimento computável” — por exemplo, a entrada “(number of stars in the universe)/(number of people who ever lived)” produz o resultado “700 bilhões per capita”. Há cerca de uma semana, o sistema incorporou uma série de equações sobre saúde e medicina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com todas as ressalvas necessárias — entre as principais, o fato óbvio de que uma consulta ao sistema do Wolfram Alpha certamente não substitui uma visita ao médico, e que os padrões usados nas equações médicas são os médios da população americana, que podem ou não ser válidos para indivíduos específicos, nos EUA ou em qualquer outra parte do mundo — não deixa de ser curioso preencher a caixinha de busca com peso, idade e sexo e ver o que aparece.

(Aliás, a sintaxe para usar o Wolfram Alpha é meio na base de tentativa e erro. Para conseguir os dados biométricos básicos, preencha o espaço de busca com sexo, idade, peso e altura em inglês, em qualquer ordem — por exemplo: “female, 53 kg, 39 years, 163 centimeters“. Depois, dá para brincar jogando os números resultantes em outras buscas. Por exemplo, pedir “43 L in pints“, diz quantos copos grandes de cerveja seria possível encher com o conteúdo de água de meu corpo: 90,88)

A comparação entre os órgãos do corpo é especialmente interessante.

Já que vai contra a impressão geral — com o perdão da metáfora capenga — de que, no mais das vezes, o coração tem mais peso que o cérebro (o Wolfram Alpha indica que o peso médio de um coração humano adulto é 300 gramas).

Mas o mais interessante é o dado de área corpórea: sou informado de que a superfície de meu corpo é de 1,96 m2. Pele suficiente, ainda de acordo com o serviço, para revestir 11 bolas de basquete.