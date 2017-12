Feliz aniversário, Neil!

Hoje, um dos homens mais invejados do mundo — talvez a última pessoa em toda a história, até agora, a ter tido uma experiência absolutamente inédita — completa 80 anos: Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pôr os pés em um corpo do Sistema Solar diferente da Terra.

Nas últimas décadas, Armstrong assumiu um perfil discreto — o que é compreensível: se você foi o primeiro homem a pisar na Lua, o que mais dá para fazer que vá superar isso? — mas em tempos recentes tornou públicas suas críticas à visão de programa espacial do presidente Obama.

Ano passado, quando o voo da Apollo 11 completou 40 anos, eu escrevi um texto a respeito, que pode ser lido aqui. E a talentosa equipe de multimídia do estadão.com.br criou uma série de atividades interativas que está aqui.

Mas nada, é claro, supera a transmissão ao vivo do pouso da Águia, reproduzida, graças à magia da internet, no vídeo logo abaixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais do que a famosa frase sobre o “pequeno passo”, é a declaração, feita por Armstrong (com uma voz absolutamente tranquila, como se ele tivesse acabado de estacionar o carro ali na esquina) após os excruciantes segundos de suspense causados pela incerteza quanto ao sucesso do primeiro pouso tripulado na Lua — “Houston, aqui é Base Tranquilidade. A Águia pousou” — que nunca falha em me emocionar.

Senhoras e senhores, com vocês o show de Neil Armstrong. Foi uma apresentação única, mas a reprise vale o ingresso: