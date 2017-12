Com um pouco de dificuldade para acessar a página de edição do blog, hoje mandei uma matéria jornalística para o estadao.com.br, em vez de postar. O principal evento do dia, portanto, você confere aqui.

