Júpiter e suas luas, aqui!

No fim de semana, recebi do fotógrafo Dida Sampaio, da sucursal do Estado em Brasília, a foto acima, que mostra Júpiter e as luas galileanas — a partir da distância de cada uma em relação ao astro principal, eu chutaria que são, de baixo para cima, Io, Europa, Ganimede e Calisto, mas posso estar enganado (astrônomos, corrijam-me, por favor!).

Adendo: Caio, nos comentários, argumenta, parece-me que corretamente, que não dá para julgar qual lua é qual apenas com essa imagem, já que efeitos de perspectiva podem distorcer a ordem real das órbitas. De qualquer forma, as quatro luas são as que nomeei acima — só não sabemos exatamente quem é quem.

Dida informa que fez a imagem usando uma câmera Canon EOS 50 D, com teleobjetiva 600 mm – ISO 1250, 1/15 sec. de velocidade, e abertura do diafragma 4.0.

Muito obrigado, colega!