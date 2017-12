Os pinguins estão voltando

Mais um dia de tempo bom em Ferraz — o segundo da semana, e desta vez realmente ensolarado. Com isso, o gelo começa a derreter, o que cria alguns perigos para quem sai caminhando pela neve: por baixo de uma camada aparentemente firme pode haver um pequeno lago, ou mesmo água corrente.

A despeito disso, me juntei a um pequeno grupo que foi caminhar até Punta Plaza depois do almoço — uma “feijoada” de feijão branco e frutos do mar. No percurso, encontramos vários grupos de pinguins, que começam a aparecer cada vez mais com o recuo do gelo.

Aproveitei para gravar quase meia hora de vídeo dos animais e da paisagem com tempo bom; espero conseguir um bom contraste com os vídeos da nevasca recente.

O grupo que volta ao Chile no meio da semana — no qual estou incluído — tem de despachar a parte mais pesada da bagagem para o Ary Rongel amanhã à tarde. Vamos ficar aqui apenas com o mínimo de equipamento de trabalho e umas poucas mudas de roupa. Os passageiros devem ir ao navio na madrugada de terça para quarta.

Hoje também recebemos a visita dos pesquisadores que estão embarcados no Ary, estudando a vida que existe no fundo do mar da Baía do Almirantado.