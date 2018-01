Primeira parada, Chile!

A cidade de Punta Arenas, no Chile, divide com Uchuaia, na Argentina, a honra de ser o posto da civilizaçäo (desculpem os acentos tortos, estou blogando de um teclado español) mais proximo da Antartida. Uchuaia fica mais ao sul ainda (Punta Arenas, 53 graus de latitude, Ushuaia, 54, a Antartida comeca, por convencao, nos 60), mas a cidade chilena tem mais cara de “cidade” — 117 mil habitantes, contra 58 mil da concorrente. E, o que mais importa, de Punta Arenas partira’ o navio da Marinha Brasileira que vai me levar à Antartida.

Chegar a Punta Arenas näo foi exatamente simples: de aviäo a partir de Guarulhos ate’ Santiago (3 horas e uns quebrados de voo), uma conexäo supercorrida na capital do Chile e depois mais cinco horas na classe economica para chegar aqui.

Amanhä, depois de fazer um reconhecimento da area, vou escrever mais sobre Punta Arenas — minha principal preocupaçäo no momento e’ almoçar (às 18h30, hora local, culpa da tal conexäo em Santiago). Alguem me disse que em Punta Arenas comem-se os melhores pratos de frutos do mar da America do Sul — vamos ver se e’ verdade!