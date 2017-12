Quem puder, apareça!

O evento é só no sábado, mas como a semana é curta, vamos lá: lanço nos próximos dias o romance de ficção científica Guerra Justa, que envolve, entre outras coisas, manipulação da mente humana, conspirações internacionais, asteroides assassinos e uma insinuação de sexo em microgravidade, sem falar em algumas referências oblíquas à biografia de Santo Agostinho e a disputas teológicas medievais.

Ah, sim: também tem porrada e explosões.

O lançamento será no sábado, dia 5, na livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. O escritor, jornalista, blogueiro, tradutor e professor universitário Fábio Fernandes estará presente e vai participar de um bate-papo comigo e com o editor Eric Santos sobre cyberpunk e literatura brasileira; como o Fábio entende muito de cyberpunk e o Eric de literatura, eu provavelmente vou ficar quieto no canto autografando livros, que com certeza é o melhor que posso fazer.

O convescote está marcado para começar às 15h30.

Dois dias antes disso, na quinta-feira, 3, participo, com o crítico literário

Documento Rodrigo Gurgel, de uma mesa sobre ficção científica no Festival Internacional de Leitura de Campinas, o FILC. Minha participação será no Largo do Rosário, às 18h. O programa completo do FILC pode ser visto neste PDF aqui PDF

Enfim, a despeito do feriado, sou forçado a repetir as sábias palavras de Calvin e Haroldo: os dias estão simplesmente lotados. Mas enquanto a lotação for de coisas legais, realmente não reclamo!