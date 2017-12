Quer ajudar a entender o clima? Ache a lápide do tataravô

Cientistas da Austrália e dos EUA estão fazendo uma coleta de dados sobre a localização de cemitérios antigos, como parte de seu Gravestone Project (Projeto Lápide).

A ideia é simples e original: comparar o grau de desgaste provocado pelo tempo nas lápides de mármore como um indicador da poluição e do regime de chuvas ao longo do tempo — já que o mármore é um tipo de pedra que interage com chuva ácida.

O projeto está procurando voluntários. As regras e requisitos de participação podem ser vistos no website linkado acima. Para participar é necessário ter, no mínimo, acesso a um GPS.