Science’n’Fiction na véspera da eleição

Quem curte ficção científica (como eu) e não estiver (como estarei) trabalhando no próximo sábado, tem uma opção para se desligar, por algumas horas, do furor político-eleitoral e, só para variar, ouvir alguns debates sobre temas realmente interessantes, envolvendo gente de verdade — e não androides teleguiados por marqueteiros: o evento Science’n’Fiction, realizado na Faculdade Cásper Líbero a partir das 8h30 da manhã e que vai até as 18h (programação aqui).

Este é o segundo — que eu saiba — evento sobre ficção científica realizado na Avenida Paulista neste semestre, depois do III Invisibilidades, que aconteceu no Itaú Cultural em agosto.

Não sei se o que está ocorrendo é mesmo um aumento de interesse pelo gênero ou se um aumento da tolerância para com o gênero, mas suponho que uma coisa acaba levando à outra, então não há do que reclamar.

A entrada do Science’n’Fiction é franca, mas é preciso fazer uma inscrição prévia, mandando um e-mail para o endereço divulgado no blog oficial do evento — o link está lá em cima, no primeiro parágrafo. Quem for, divirta-se!