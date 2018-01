Sir Isaac e eu

Muita gente vai ao museu de cera de Madame Tussaud, em Londres, para posar para foto agarrando o Tom Cruise ou a Angelina Jolie (embora, no último caso, a estátua do Bradt Pitt esteja próxima o bastante para desencorajar os mais abusados).

Já eu resolvi imortalizar minha viagem ao Reino Unido com uma foto ao lado de Sir Isaac Newton.

Newton costuma ser mais lembrado pela descoberta da Lei da Gravitação Universal, pela disputa com Leibniz quanto à paternidade do cálculo ou, falhando essas duas coisas, pelas três leis do movimento.

No entanto, no museu, ele aparece segurando um prisma — referência ao experimento no qual decompôs um raio de luz branca nas cores individuais do espectro e, depois, tratou de recompô-lo em sua alva integridade por meio de outro prisma.

Esse experimento costuma ser considerado um dos mais importantes de toda a história da física. Sem ele, as cores que você está vendo na tela deste computador, por exemplo, não poderiam ser produzidas.