Truques para festas de Natal

O psicólogo britânico Richard Wiseman publicou em seu blog um vídeo com dez sugestões de simples truques de inspiração científica que podem ser realizados por praticamente qualquer um — desde que, claro, com a supervisão de um adulto, já que algumas das proezas envolvem fogo ou o risco de vidro quebrado.

Com a temida temporada de festas de fim de ano e confraternizações corporativas já sobre nós, as dicas de Wiseman oferecem algumas opções para evitar a destruição da casa pelos lindos pimpolhos ou, no caso da festa da firma, desviar a atenção das pessoas do vexame de algum colega.

O áudio é em inglês e às vezes fica um pouco difícil de entender, mas as imagens em si já bastam como tutoriais na maioria dos casos.

Minha intenção inicial era integrar o vídeo a esta postagem, mas o sistema de edição do blog parece estar se comportando mal nesta manhã. Então, vejam Proezas científicas para o Natal neste link.