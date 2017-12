Identificadas variantes de cinco genes associados à saúde do pulmão

Uma pesquisa internacional envolvendo 96 cientistas de 63 centros da Europa e Austrália lança uma nova luz sobre os problemas como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a asma: variantes de cinco genes relacionados às funções do pulmão foram identificadas. A descoberta é um passo para o desenvolvimento de novos remédios para as doenças, uma vez que será possível compreender melhor o funcionamento do corpo e a predisposição a problemas.

A pesquisa consistiu no estudo genético de 2,5 milhões de sites em todo o genoma humano, envolvendo amostras de 20 mil pessoas de todo o planeta. O trabalho foi encabeçado pelo Dr. Martin Tobin da Universidade de Leicester e pelo professor Ian Hall, da Universidade de Nottingham.