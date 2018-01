Perigo à vista: higiene extrema pode comprometer sistema imunológico

Crianças que se lavam frequentemente com sabonetes antibacterianos contendo triclosan têm uma tendência maior para alergias. Além disso, adultos que são expostos a níveis elevados de bisfenol A também têm o sistema imunológico comprometido. É o que indica um novo estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

O triclosan é um composto químico usado em produtos de higiene pessoal, como alguns sabonetes, pastas de dentes, e também em produtos como canetas, sacos de fraldas e dispositivos médicos. O bisfenol A, por sua vez, é encontrado em muitos plásticos e revestimento protetor de latas de comida. Ambos pertencem a uma classe de substâncias tóxicas ambientais chamadas de compostos de desregulação endócrina, já que podem impactar negativamente sobre a saúde humana ao desregular hormônios.

Para chegar aos resultados do estudo, os pesquisadores se valeram de dados do banco nacional de saúde dos EUA, comparando os níveis de bisfenol, triclosam e anticorpos para o citomegalovírus em crianças com mais de seis anos diagnosticadas com alergia e febre do feno – a reação alérgica ao pólen de algumas plantas e árvores.

“Descobrimos que pessoas com mais de 18 anos com altos níveis de exposição ao bisfenol tinham níveis mais altos de anticorpos contra o citomegalovírus, o que sugere que os seus sistemas imunológicos mediados por células podem não estar funcionando corretamente”, diz Erin Rees Clayton, primeiro autor do trabalho. A pesquisa também demonstrou que indivíduos mais velhos com índices mais elevados de triclosan tinham mais tendência a se tornarem alérgicos.

De acordo com a equipe, os resultados apoiam a ideia de que viver em ambientes extremamente limpos pode, realmente, afetar a forma como reagimos a microorganismos que seriam benéficos (ao ativar o desenvolvimento do sistema imunológico). O triclosan, sendo um composto encontrado em muitos produtos domésticos, poderia afeta a defesa do nosso organismo.

Os pesquisadores ainda precisam realizar novos estudos para confirmar a ideia. “É possível, por exemplo, que os indivíduos que têm alergias sejam mais higiênicos por causa de suas condições, e que a relação que nós observamos é, portanto, não causal ou é um exemplo de causa reversa”, explica Allison Aiello, professor associado na faculdade de saúde pública da universidade e um dos responsáveis pelo trabalho.