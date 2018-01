Adolescente opta pelo risco por prazer, não por inconsequência

Adolescentes realmente têm uma tendência bem maior para o risco. Segundo uma pesquisa realizada pela University College of London, na Inglaterra, jovens com 14 anos de idade estão na idade crucial que deixa papais e mamães de cabelo em pé.

O estudo foi realizado com crianças, adolescentes e adultos com idades entre nove e 35 anos. Os participantes tiveram que escolher entre as opções de risco ou de segurança em um jogo de computador.

A pesquisa aponta que adolescentes são bons para avaliar prós e contras enquanto decidem algo (ao contrário das crianças), mas correm riscos porque gostam bem mais da sensação de serem bem sucedidos nesses casos do que pessoas de outra faixa-etária. Ao serem questionados sobre seus próprios resultados no jogo, os adolescentes mostraram satisfação com suas decisões mais arriscadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Stephanie Burnett, autora do estudo, explica que adolescentes não são inconsequentes, porque conseguem prever os resultados. Mas, para o desespero dos pais, têm uma forte tendência a optar por manobras mais arriscadas na vida. “Estamos a um passo de determinar por que adolescentes seguem comportamentos extremamente agressivos como as drogas ou sexo que não é seguro”, ressalta.

“O início da adolescência marca uma explosão de atividades arriscadas, das manobras de carro perigosas, sexo irresponsável e experimentação do álcool, até maus hábitos alimentares e inatividade física”, explica a pesquisadora. “Isso contribui para o chamado paradoxo da saúde da adolescência, em que um pico de saúde física na vida é, ao mesmo tempo, acompanhado de risco de alta mortalidade”.

Veja também:



– Identificado gene que altera resposta do cérebro ao estresse

– Psicóloga procura entender imagem que meninas têm do próprio corpo

– Sem crise: homens realmente sentem menos culpa do que as mulheres

– Mulheres atraentes despertam comportamento de risco em homens

– Identificada área do cérebro responsável pela “avareza”