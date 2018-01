Altos níveis de vitamina E podem proteger contra o mal de Alzheimer. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Karolinska, na Suécia, o nutriente pode ajudar a retardar a deterioração cognitiva em idosos.

“A vitamina E é uma família de oito componentes naturais, mas a maioria dos estudos relacionados ao Alzheimer investigam apenas um destes componentes, o tocoferol”, explica Francesca Mangialasche, que liderou o trabalho. “Levantamos a hipótese de que todos os membros da família vitamina E poderiam ser importantes na proteção do Alzheimer”.

A pesquisa envolveu amostrar de 232 participantes envolvidos em um estudo sobre envelhecimento e demência em Estocolmo, com 80 anos de idade ou mais e livres da doença no começo do trabalho. Os pesquisadores mediram os níveis de vitamina E. Após seis anos, 57 casos de Alzheimer foram diagnosticados.

De acordo com a equipe, indivíduos com níveis altos de todas as formas de vitamina E tiveram um risco 45 a 54% menor de desenvolver a demência, em comparação com pessoas com níveis mais baixos. Os pesquisadores acreditam que o efeito protetor da vitamina E pode estar relacionado à combinação de diferentes formas.

