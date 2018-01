Amamentar reduz risco de diabetes ao mesmo nível de mulheres sem filhos

Outras pesquisas já mostraram que a amamentação também reduz as chances de uma mulher ter doenças do coração. A Organização Mundial da Saúde ressalta faz tempo: a amamentação reduz os riscos de um bebê sofrer infecções. Psicólogos explicam que amamentar deixa a criança mais segura e a relação entre mãe e filho é reforçada. Agora, pesquisadores da Australian National University mostram que mães que amamentam reduzem o risco de desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida.

O estudo, publicado no American Diabetes Association Journal Diabetes Care, comparou mulheres com o mesmo peso e analisou o desenvolvimento do problema em quem tinha amamentado e quem tinha tido filho, mas não tinha amamentado.

A autora do estudo, Bette Liu, diz que mulheres que não amamentaram têm uma tendência 50% maio de desenvolver diabetes um dia, em comparação às mulheres que não têm filhos. “Mas mulheres que se tornaram mães e amamentaram cada filho por pelo menos três meses não tiveram o risco para o diabetes aumentado”, ressalta Liu. “Se você amamenta, mesmo que seja por pouco tempo como três meses para cada nenê, a sua tendência a desenvolver diabetes é reduzida ao mesmo nível que uma mulher que nunca teve filhos”.

O diabetes tipo 2 é um problema de saúde crescente no mundo. Apesar de ter um forte fator hereditário, está também relacionada à obesidade e ao sedentarismo. Neste caso, há produção de insulina pelo corpo, mas as células musculares e adiposas são incapazes de absorvê-la, impedindo o organismo de metabolizar glicose suficiente do sangue.



