Antigo mal do mundo moderno

Não é o mundo moderno. Os antigos peruanos que habitavam Machu Pichu também tinham lá os seus dias de fúria. Estudos da University of Western Ontario mostram que o estresse já era problema recorrente há centenas e, talvez, milhares de anos. Um estudo publicado no Journal of Archaeological Science mostra que o cortisol, hormônio que está envolvido na resposta ao estresse, foi achado no cabelo de indivíduos que viveram na região entre 550 e 1532 d.C.

Para o estudo piloto, foram colhidas amostras de dez indivíduos de diferentes sítios arqueológicos do Peru e feitas análises dos níveis de cortisol. Enquanto muitos mostraram altos níveis de estresse imediatamente antes da morte, muitos apresentaram níveis de estresse nos últimos anos de suas vidas.