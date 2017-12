Arqueólogos encontram piscina artificial com 1.500 anos no México

Arqueólogos da Universidade de Bonn, na Alemanha, encontraram um reservatório de água com a extensão de um campo de futebol e dois metros de profundidade na floresta tropical do México. O chão, coberto de cacos de cerâmica e peças de calcário, indica que o local deve ter sido um lago artificial de aproximadamente 1.500 anos. É o primeiro exemplo de uma construção do tipo produzida pela civilização maia.

Desde o ano passado, pesquisadores estudam sistematicamente o sítio arqueológico de Uxul (a 4 quilômetros da fronteira do México com a Guatemala). A descoberta dá indícios de que os lagos artificiais, com o intuito de armazenar água potável, poderiam suprir a necessidade de três meses de seca para pelo menos 2 mil habitantes.

