Baixo peso ao nascer e diabetes na fase adulta têm ligação genética

Cientistas do Reino Unido mostram pela primeira vez a ligação genética entre o baixo peso ao nascer e o desenvolvimento do diabetes 2 durante a fase adulta. A equipe, que contou com a participação de pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, encontrou duas regiões no código genético que influenciam ambos.

Já se sabia que recém-nascidos pequenos tinham mais tendência a desenvolver a doença e que a alimentação da mãe poderia afetar o peso da criança ao nascer, bem como determinar o risco do filho em adquirir o problema ao longo da vida.

Agora, no entanto, a pesquisa demonstra que uma variante no gene ADCY5 é responsável por um aumento de até 25% no risco de diabetes na fase adulta.

O estudo, publicado pela Nature Genetics, foi baseado em 19 trabalhos europeus sobre gravidez e nascimento.

