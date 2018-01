Baixos níveis de testosterona podem ser fator de risco para o Alzheimer

Baixos níveis de testosterona – hormônio sexual masculino – em homens mais velhos foram associados ao aparecimento da doença de Alzheimer em um trabalho envolvendo cientistas da Universidade de Saint Louis, nos EUA.

A equipe estudou 153 homens chineses que foram recrutados em centros sociais, com ao menos 55 anos de idade e sem sintomas de demência. Destes, 47 tinham leve comprometimento cognitivo ou problemas de clareza no pensamento, com perda de memória. Em um ano, dez indivíduos que faziam parte do grupo de perturbações cognitivas desenvolveram Alzheimer, demonstrando também níveis baixos de testosterona, níveis elevados da proteína ApoE 4 (apolipoproteína E) e pressão arterial elevada.

“É um estudo muito interessante, porque nós mostramos que um baixo nível de testosterona é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer”, afirma John E. Morley, co-investigador do estudo pela Saint Louis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os resultados do trabalho, publicados online no Journal of Alzheimer’s Disease e liderado por Leung-Wing Chu, do Hospital Queen Mary da Universidade de Hong Kong, corroboram pesquisas anteriores que associaram níveis mais baixos de testosterona a cognição prejudicada. Os pesquisadores sugerem que o hormônio possa ter uma ação protetora contra o Alzheimer.

Veja também:

– Cuidado com a carne: dietas ricas em metionina podem aumentar risco de Alzheimer

– Molécula regenera lesões do cérebro em modelos de Alzheimer

– Vacina contra o mal de Alzheimer avança para segunda fase de testes clínicos

– Pessoas com Alzheimer memorizam melhor mensagens cantadas

Leia mais sobre: alzheimer.