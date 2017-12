Balança mas não cai: rã usa vibrações de galhos para disputar território

Sim, cada espécie tem seu próprio ritual de acasalamento. Algumas preferem fortes vibrações antes de encontrar um parceiro, por exemplo. De acordo com pesquisadores do Zoo de Adelaide e Universidade de Flinders, na Austrália, a rã olhos vermelhos do Panamá (Agaluchnis callidryas) agita os ramos onde estão se há concorrente na área.

O balanço pode produzir vibrações que se espalham por quase dois metros entre galhos de árvores. Então, começa a disputa: quem conseguir balançar mais é o vencedor e consegue tomar posse do território. Como uma comunicação agressiva, estes animais avaliam o comportamento e as características físicas do concorrente em uma competição quase divertida.

Veja também:

