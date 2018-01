Bioengenheiros mostram como luz azul pode substituir injeções de insulina

Pesquisadores do Instituto Federal ETH Zurique, Suíça, montaram uma rede genética em células vivas humanas com uma cascata de sinalização sintética que pode ser usada para ligar e regular genes com luz azul. Este “interruptor de gene via luz” possibilita terapias interessantes, que poderia ser usado para tratar a diabetes tipo 2, por exemplo.

No entanto, em vez de criar toda a rede, os bioenginheiros conectaram padrões naturais de sinalização – um de olho e um do sistema imunológico. As células são inseridas sob a pele para completar a rede de gene funcional e uma luz azul de fora é aplicada sobre o implante. Isso permite que os pesquisadores controlem o gene alvo com extrema precisão. O artigo foi publicado na última edição do site Science.

Este “interruptor de gene” é feito de melanopsina, uma proteína encontrada na retina do olho humano que forma um complexo com vitamina A. Quando a luz azul atinge esse complexo, a primeira cascata de sinalização é ativada, o que garante que o cálcio se acumule dentro da célula – um processo que também ocorre naturalmente no olho e é responsável por definir o relógio biológico no cérebro todos os dias. Ao desligar a luz, a proteína para sua atividade e a sinalização é desativada. Os cientistas reconectaram o interruptor a uma via de sinalização que desempenha um papel fundamental na regulação imunológica.

Em seus experimentos com culturas de células e ratos, os pesquisadores testaram a produção controlada por luz do hormônio GLP-1. Este hormônio controla a produção de insulina, regulando o nível de glicose no sangue. O GLP-1 que foi regulado a partir de fora usando a luz azul ajudou ratos diabéticos a melhorarem a produção de insulina do organismo, removendo rapidamente a glicose do sangue e restabelecendo o equilíbrio de açúcar no organismo.

A terapia de gene do GLP-1 poderia ser usada no lugar das clássicas injeções de insulina para diabéticos no futuro. Pessoas com diabetes tipo 2, por exemplo, poderiam receber um implante sob a pele em ambulatórios. Uma cobertura preta contendo lâmpadas LED protegeria a área relevante da pele na luz do dia. Quando necessário, como após uma refeição, o paciente acenderia as luzes LED pressionando um botão e o brilho incidiria sobre o implante por alguns minutos estimulando a produção de GLP-1.

No entanto, “este material é ainda uma ficção científica”, sublinha o líder da equipe Martin Fussenegger do ETH Zurich; “transcorrerá bastante tempo antes que possamos ver um produto como este no mercado”.

