Bola da Copa do Mundo tornará jogo rápido e com lances imprevisíveis

Amantes do futebol podem esperar uma temporada de surpresas na Copa do Mundo 2010, que será realizada na África do Sul a partir do dia 11 deste mês. Segundo físicos da Universidade de Adelaide, na Austrália, a nova bola criada para a competição vai tornar o jogo mais rápido e com lances mais imprevisíveis. A explicação? A aerodinâmica.

A “Jabulani” (nome da bola que será usada no mundial produzida pela empresa Adidas) apresenta uma textura de pequenas cristas que a diferencia da bola Teamgeist, ultra-suave, usada na última copa do mundo de futebol. “Enquanto a FIFA (Federação Internacional de Futebol) tem normas rígidas sobre o tamanho e o peso das bolas, não dispõe de regulamentação sobre a superfície externa das bolas”, explica Derek Leinweber, chefe da Faculdade de Química e Física de Adelaide.

De acordo com o especialista, a Teamgeist era boa por ser mais suave do que uma bola de futebol comum, permitindo curvas e queda mais precisa no fim de sua trajetória. “Em comparação, os sulcos aerodinâmicos da Jabulani são suscetíveis a criar turbulências em volta da bola suficiente para sustentar voos mais longos”, acrescenta Leinweber. Conclusão: jogo mais rápido e mais difícil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem acha que a história é embromação, vale a informação: Leinweber estudou também a física por trás de bolas de cricket, golfe e outras bolas de futebol. Amanhã, o pesquisador oferecerá uma palestra pública gratuita sobre suas conclusões acerca da bola oficial da Copa do Mundo 2010 na Universidade de Adelaide. Não custa refletir.

Veja também:



– Aviões “verdes” sobrevoarão o espaço aéreo em 2035

– Goodyear é o inventor da vulcanização? Tem gente que discorda

– Bolas luminosas na atmosfera podem ser ilusões criadas pelo cérebro

– Está estressado? NÃO vá pescar: melhor atividade pode ser o futebol