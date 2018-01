Brotos de brócolis aumentam propriedades anticâncer

Um novo estudo da Universidade de Illinois, nos EUA, fornece evidências convincentes de que a forma como o brócolis é preparado importa: usar seus brotos pode dobrar o efeito anticâncer do vegetal. Três a quatro porções por semana são suficientes para proteger o corpo contra a doença, mas para obter seus benefícios, a enzima mirosinase deve estar presente – caso contrário, o sulforafano, componente do brócolis que previne o câncer e tem efeitos anti-inflamatórios, não é formado.

De acordo com os pesquisadores, suplementos de brócolis podem não ter tanto efeito por não conter a enzima necessária. O pó do brócolis conteria apenas o precursos do sulforafano, sem a enzima que reforça as propriedades anticâncer. Brotos de brócolis contêm mirosinase em abundância, que aumentaria a formação de sulforafano e a absorção do pó de brócolis, quando ingeridos juntos.

Para chegar aos resultados, a equipe recrutou quatro homens saudáveis que ingeriam refeições que continham brotos de brócolis, brócolis em pó apenas, ou a combinação dos dois. Então, mediram os níveis de metabólitos de sulforafano no sangue e na urina após a alimentação. Três horas após eles comerem, um efeito sinérgico foi observado entre o pó e os brotos: houve aumento de quase duas vezes na absorção do sulforafano quando ambos eram ingeridos juntos.

Outros alimentos que contêm sulforafano e que poderiam ser consumidos com o brócolis para aumentar seus benefícios são a mostarda, o rabanete, rúcula e wasabi. Além disso, os vegetais não podem ser fritos, ou acabam anulando o efeito da enzima mirosinase. Cozinhar o vegetal de dois a quatro minutos é a maneira ideal de obter o máximo de suas propriedades anticâncer.