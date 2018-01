Luz infravermelha contrai células e faz com que enviem sinais ao cérebro

Cientistas da Universidade de Utah, nos EUA, usaram luz infravermelha invisível para contrair células cardíacas de ratos e fazer com que células do ouvido interno enviassem sinais ao cérebro. A descoberta poderá um dia melhorar os procedimentos de implantes para surdez e também levar a novos dispositivos para restaurar a visão, manter o equilíbrio e tratar perturbações de movimentos, como no mal de Parkinson.

“Nós vamos nos comunicar com o cérebro por meio de impulsos ópticos infravermelhos, em vez de pulsos elétricos”, diz Richard Rabbit, professor de bioengenharia e autor sênior do estudo. O trabalho também levanta a possibilidade de se desenvolver marcapassos cardíacos que utilizam sinais ópticos em vez de sinais elétricos para estimular as células do coração.

Além disso, a pesquisa mostrou que o infravermelho ativa as células do coração, conhecidas como cardiomiócitos, provocando o movimento de íons de cálcio dentro e fora das mitocôndrias – as organelas, ou componentes, dentro das células que transformam o açúcar em energia utilizável. O mesmo processo pode ocorrer quando a luz infravermelha estimula as células do ouvido interno.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora a luz infravermelha possa ativar células por conta do calor, a equipe demonstrou que as mesmas foram ativadas pela radiação infravermelha, que afetaria o fluxo de íons de cálcio dentro e fora das mitocôndrias. Isso é significativo porque em nervos “excitáveis” e células musculares o cálcio é o gatilho para fazer com que as células liberem neurotransmissores.

Veja também:

– Luz imperceptível das explosões de raios-gama NÃO é invisível

– Físicos medem atraso do início da partida de elétrons para fora do átomo

– Diabéticos poderão medir glicose no sangue com luz infravermelha

– Técnica permitirá compreensão melhor do funcionamento das proteínas