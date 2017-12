Células-tronco dão esperanças a pacientes com doenças pulmonares

Pesquisadores australianos descobriram um tipo de célula-tronco que pode ajudar a recuperar as lesões e cicatrizes dos pulmões. De acordo com a equipe, é possível até que estas células-tronco (isoladas da placenta) consigam gerar novas células pulmonares.

“A pesquisa pode dar esperança para pacientes que sofrem de danos aos pulmões”, diz Yuben Moodley, da Universidade Western Australia, que conduziu o trabalho. “Globalmente, doenças pulmonares causam muitas mortes e incapacidades, e a maioria responde mal aos medicamentos tradicionais”. De acordo com ele, terapias celulares podem ser parte crucial de futuros tratamentos, embora atualmente ainda estejam nas fases iniciais de desenvolvimento.

Alan Trounson, co-autor do estudo e presidente do Instituto de Medicina Regenerativa da Califórnia, nos EUA, complementa: “Este estudo dá uma contribuição muito significativa para o potencial de reparação da lesão pulmonar. Ele adota uma nova abordagem para a terapia celular, utilizando um tipo de célula que está disponível em grande quantidade e é particularmente eficaz na reparação do pulmão”.

O trabalho, realizado em colaboração com Ursula Manuelpillai, do Instituto Monash, foi publicado na edição de junho do American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

