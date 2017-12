Ciência pela beleza: nas grandes cidades, ser atraente é fundamental

Talvez a sua avó tenha mesmo razão: vale aquele saltinho alto para a entrevista de emprego. Um time de pesquisadores da Universidade da Georgia e da Universidade do Kansas acaba de publicar um estudo que garante que pessoas com um visual bacana tendem a ser mais sociáveis e melhoram a sensação de bem estar. Até aí, nada além do que você já sabia.

O que chama a atenção no estudo é que a importância do aspecto não é universal. É determinada pelo meio em que a pessoa vive. Lugares mais cosmopolitas tendem a valorizar mais o físico, as roupas e a postura das pessoas do que em regiões rurais. Portanto, se for viver na cidadezinha do interior, mais vale um conhecido que apresente você para a comunidade do que um batom na bolsa.