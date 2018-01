Nanopartículas são observadas nos primeiros estágios de formação

Pela primeira vez, cientistas do Carnegie Institution for Science conseguiram observar nanopartículas crescendo desde os primeiros estágios de sua formação. As nanopartículas são a base da nanotecnologia e o desempenho de sua utilização depende de suas estruturas, composição e tamanho. Os pesquisadores vão agora ser capazes de desenvolver maneiras de controlar as condições sob as quais elas são produzidas. A descoberta tem implicações sobre a tecnologia de células solares e sensores químicos e biológicos.

“Antigamente era muito difícil prestar atenção a estas pequenas partículas nascendo e crescendo, porque as técnicas tradicionais requerem que a amostra esteja no vácuo e muitas nanopartículas são cultivadas em um metal condutor líquido”, explica Weng Yang, co-autor do trabalho publicado na NANOLetters. “Então, não éramos capazes de ver como as diferentes condições afetam as partículas, muito menos entender como podemos ajustar as condições para obter o efeito desejado”.

A equipe usou raios-X de alta energia para a realização do estudo de difração, o que permitiu obter informações sobre a estrutura cristalina dos materiais. Graças à penetração altamente brilhante e alta desta fonte, os pesquisadores conseguiram analisar os cristais crescendo desde o início. Os átomos dispersam ondas de raios-X muito curtas e o padrão de difração resultante revela a estrutura destas partículas incomuns. Muitas vezes, a reação química ocorre em um tempo muito curto e, sem seguida, evolui.

“Este estudo lança a promessa de novas técnicas para sondar o crescimento de cristas em tempo real. Nosso objetivo final é usar estes novos métodos para controlar as reações químicas que ocorrem em diversas condições, incluindo pressões e temperaturas variáveis, usando este conhecimento para a projeção e fabricação de novos materiais com aplicações energéticas”, ressalta Hemley Russel, diretor do Laboratório de Geofísica da Carnegie, que desenvolveu o estudo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:



– Nanopartículas podem reforçar tratamento de doenças intestinais

– Agulha minúscula introduz pontos quânticos em núcleo celular

– Entrelaçamento de multipartículas “promove” computação quântica

– Novas nanopartículas podem fornecer mega armazenamento de dados

– Superposição de camadas de nanopartículas melhora transistores

– Se esticar diminui: molécula de polímero tem propriedade inusitada