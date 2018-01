Cientistas descobrem espécie extinta de ornitorrinco gigante

Nenhum mamífero é mais esquisito que o ornitorrinco. Embora pareça uma junção de vários animais por causa de seu bico, seus ovos, suas pernas e seus pelos, fósseis indicavam que sua linhagem era pura: uma única espécie dominando a Terra ‘desde sempre’. Mas um artigo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology descreve uma nova – e gigante – espécie de ornitorrinco extinto, que adiciona um ramo à árvore genealógica do simpático animal. O Obdurodon tharalkooschild, como foi chamado, tinha dentes, cerca de um metro, e viveu entre 5 e 15 milhões de anos atrás. Prova disso é um molar encontrado no estado de Queensland, na Austrália.

Veja também:

– Estudo sugere que golfinhos usam dois sonares ao mesmo tempo

– ‘Mãozinha materna’ aumenta chances de acasalamento dos bonobos

– Estudo mostra que orangotango é mais preguiçoso que bicho preguiça