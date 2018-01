Cientistas inibem crescimento e renovação de células T da leucemia

Uma equipe internacional composta por pesquisadores de câncer de instituições da França, Canadá, Estados Unidos, e do Centro Alemão de Pesquisa de Câncer (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) descobriu que a sinalização hiperativa de um determinado fator de crescimento conhecido por IGF1 promove o linfoma agudo de células T (T-ALL). Quando os pesquisadores bloquearam este fator, as células de câncer do sangue pararam de crescer. Além disso, as células-tronco de câncer, que são particularmente perigosas, perderam a capacidade de auto renovação. Inibidores deste fator de crescimento já estão disponíveis e podem ajudar a melhorar o tratamento deste tipo de leucemia e prevenir a reincidência.

Existem numerosos fatores especializados de crescimento que são responsáveis pela divisão e diferenciação de diferentes tecidos do nosso corpo quando necessário. Estes fatores semelhantes ao hormônio se ligam aos receptores correspondentes na superfície das células alvo e então ordenam para que se dividam. No entanto, uma única alteração genética pode ser suficiente para todo o sistema sair do controle. Se, por exemplo, o gene para um fator de crescimento ou para o receptor correspondente é hiperativo, então a célula recebe sinais permanentemente para se dividir – e isso pode resultar em câncer.

Estes sinais de crescimento defeituosos desempenham um papel fundamental em muitos tipos de cancro. Assim, as células do câncer de mama formam receptores além da quantidade necessária para o fator de crescimento Her2/neu em cerca de 20 por cento das mulheres afetadas; no câncer de intestino, os médicos encontram frequentemente um excesso de produção do fator de crescimento EGF. Agora, a equipe do estudo recente descobriu que o crescimento maligno é impulsionado pelo fator 1 de crescimento semelhante à insulina (IGF1) na leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL). Bloquear o sinal deste fator não só parou o crescimento de células cancerosas, mas também fez com que as células estaminais do câncer perigoso perdessem sua capacidade de auto renovação.

As leucemias linfoblásticas agudas são as malignidades mais frequentes nas crianças; no entanto, adultos idosos também podem ser afetados. Os resultados da pesquisa abrem novas perspectivas para o tratamento, porque substâncias inibidoras do receptor de IGF1 já estão disponíveis e atualmente estão sendo testadas para outros tipos de cânceres, como o cancro da mama, em ensaios clínicos. Andreas Trumpp, líder da equipe e especialista em células-tronco, explica que pacientes idosos com câncer de células T têm uma taxa de recorrência particularmente elevada após a quimioterapia aparentemente bem sucedida. A inibição do padrão de sinalização do IGF1 poderia focar as células-tronco leucêmicas em particular para prevenir a recorrência deste tipo de câncer.