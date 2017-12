Vitamina B6 pode reduzir risco de câncer de pulmão em até 50%

Uma pesquisa envolvendo quase 400 mil pessoas mostra que altos níveis de vitamina B6 podem proteger contra o câncer de pulmão – mesmo em que é fumante. Conhecida também como piridoxina, a vitamina favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo de proteínas e aminoácidos, sendo encontrada no levedo de cerveja, farelo de trigo, melão, repolho, leite, ovos e carnes.

Pesquisas anteriores já mostraram que a deficiência de vitamina B6 pode aumentar a probabilidade de danos no DNA e mutações. A pesquisa atual envolveu participantes de dez países europeus, entre 1992 e 2000. Casos de câncer foram relatados em pessoas com níveis menores de vitamina B6, e o menor risco foi associado a altos índices de metionina. O folato também pode ter uma relação em fumantes e ex-fumantes.

Os resultados sugerem que níveis elevados de vitamina B6 e metionina estão relacionados a uma redução de pelo menos 50% no risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão. A associação com o folato diminuiu em dois terços o risco da doença.

O trabalho foi conduzido por Paul Brennan, da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer em Lyon, França, e publicado hoje no Journal of the American Medical Association (JAMA).

