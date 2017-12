Pesquisador cria nanoveículo que injeta quimio em células do câncer

Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, bolaram um novo método para entregar o medicamento ao local certo: um veículo em nanoescala com a capacidade de enviar drogas da quimioterapia diretamente às células cancerosas – evitando a interação com células saudáveis do organismo. A estratégia, além de reduzir os efeitos colaterais do tratamento, se torna ainda mais eficiente.

“O veículo é muito similar a uma bomba de fragmentação”, explica Dan Peer, responsável pelo trabalho. Dentro dele são inseridas minúsculas partículas de drogas de quimioterapia. Quando ele entra em contato com células de câncer, libera a carga diretamente. Segundo o pesquisador, o dispositivo poderia ser usado para tratar diversos tipos de câncer, incluindo o de pulmão, sangue, cólon, mama, ovário, pâncreas e até mesmo cérebro.

Beijo doce da morte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chave para a entrega é uma molécula usada para criar o revestimento externo do veículo: um açúcar reconhecido pelos receptores de vários tipos de células do câncer. Ao interagir com o receptor da célula cancerosa, desencadeia uma mudança estrutural, e a quimio é liberada dentro da célula inimiga. Por ser feito de materiais orgânicos que se decompõem totalmente no corpo depois que fez o seu trabalho, o “nanoveíulos” é mais seguro do que as terapias atuais.

Veja também:

– Nova tecnologia permite transferência muito mais rápida de calor

– Nanoesponjas podem triplicar atuação da quimio contra o câncer

– Vírus reprogramado pode encontrar, modificar ou destruir células do câncer

– Nanotubos de carbono podem ajudar luta do corpo contra o câncer

– Partículas vazias derivadas de vírus podem exterminar células doentes

Leia mais sobre: câncer.