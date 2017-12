Álcool na gravidez aumenta risco de leucemia mieloide aguda

Uma alerta para gestantes: o consumo de álcool durante a gravidez pode aumentar até 56% as chances de a criança desenvolver leucemia mieloide aguda (LMA) até os quatro anos de idade. Embora campanhas apontem para problemas associados, a ingestão de bebidas alcoólicas é ainda alta entre grávidas.

De acordo com Paule Latino-Martel, responsável pelo estudo publicado no Cancer Epidemiology, Biomarkes & Prevention, do jornal da Associação Americana para Pesquisas sobre o Câncer, os dados devem reforçar os esforços e recomendações de planos de saúde pública contra o consumo do álcool na gravidez.

“Apesar da recomendação atual de que mulheres grávidas não devam beber álcool durante a gravidez, o consumo de bebida é de 12% nos EUA, 30% na Suécia, 52% na França, 59% em Portugal e 60% na Rússia”, diz Martel.

