Consumo de peixe pode ter aumentado o cérebro de hominídeos

O consumo de peixe sempre esteve associado a benefícios ao cérebro. Agora, um grupo de internacional de pesquisadores está defendendo a ideia de que foi justamente uma mudança nos hábitos alimentares dos nossos antigos ancestrais que permitiu a evolução da nossa massa cinzenta. Há quase dois milhões de anos, os primeiros seres humanos passaram a comer tartarugas, crocodilos e peixes – dieta que pode ter impulsionado tanto a inteligência quanto a busca por novas terras além da África.

A prova disso estaria na grande quantidade de objetos cortantes e pedaços de animais encontrada ao norte do Quênia. “Esta parte da África é a primeira evidência que os primeiros seres humanos estavam comendo uma dieta extremamente variada”, diz Andy Herries, da Universidade de New South Wales, único pesquisador australiano que trabalhou com a equipe.

Os pesquisadores encontraram evidência de que os primeiros seres humanos comiam peixes de água doce e animais terrestres ao norte do vale do Rift. “A descoberta é importante porque os peixes em particular têm sido associados ao desenvolvimento do cérebro, e é depois desse período que vemos hominídeos com cérebros menores evoluírem para cérebros do tipo Homo sapiens e Homo erectus – o primeiro a deixar a África”, explica Herries.

