Consumo de chocolate diminui risco de ataque cardíaco e derrame

Está preocupado porque não resistiu ao mais saboroso símbolo da Páscoa? Não se preocupe: talvez o pedacinho que você roubou dos ovos da criançada tenha feito mais bem do que mal. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Alemão de Nutrição Humana com quase 20 mil pessoas mostra que um tabletinho de chocolate ao dia pode reduzir consideravelmente as chances de infarto ou derrame (menos 39% de chance) e ainda mantém sua pressão arterial reduzida.

“Pequenas quantidades de chocolate podem ajudar a prevenir o ataque cardíaco, mas apenas se substituir outro alimento altamente calórico, como salgadinhos, de forma a manter o corpo estável”, ressalta Brian Buijisse, autor da pesquisa.

Embora sejam necessárias mais pesquisas, o trabalho de cerca de dez anos sugere que o flavonol do cacau pode ser responsável pelos efeitos benéficos do chocolate. Uma vez que há mais cacau no chocolate escuro, este parece ser a guloseima mais adequada para quem quer manter o coração saudável.

“Flavanoides parecem ser as substâncias presentes no cacau que são responsáveis pela melhora da disponibilidade de óxido nítrico das células que revestem a parede interna dos vasos sanguíneos – as células endoteliais vasculares”, explica Buijisse. “O óxido nítrico também melhora a função das plaquetas, tornando o sangue menos viscoso, e faz com que o endotélio vascular seja menos prejudicado”.

