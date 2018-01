Contrariando a regra: estrelas de nêutrons com campo magnético normal podem ser magnetares

Uma equipe internacional, liderada pelo Conselhoo Superior de Investigacões Científicas (CSIC), Espanha, descobriu que mesmo estrelas de nêutrons com um campo magnético normal podem gerar explosões de raios gama e experimentar grandes picos de luminosidade.

Até agora, esta atividade só havia sido detectada em estrelas de nêutrons com grandes campos magnéticos externos, conhecidas como magnetares. Os resultados do estudo apontam a necessidade de rever os modelos teóricos sobre a origem desses objetos, que poderiam ser muito mais frequentes do que se pensava.

Os pesquisadores estudaram por mais de um ano a estrela SGR0418, descoberta em junho do ano passado quando o satélite Fermi detectou uma explosão de raios gama que veio dela. Usando vários satélites da NASA e da ESA, os cientistas concluíram que a estrela tem todas as características de um magnetar (emissões muito fortes de raios gama e X), mas ao contrário do que se sabe até agora, seu período rotacional não diminui e o seu campo magnético na superfície é muito menor.

“Até agora se pensava que estas radiações tão energéticas se deviam ao grande campo magnético tanto interior como exterior da estrela, que provocava o rompimento da capsula estelar e a matéria era projetada carregada de energia X e gama”, explica Nanda Rhea, pesquisadora do CSIC no Instituto de Ciências do Espaço e pesquisadora principal do estudo. “No entanto, o campo externo é menor do que em outros magnetares e mesmo assim intensas emissões são detectadas, o que nos faz suspeitar que deve haver um campo magnético interno muito maior que aquele da parte externa da estrela (que é onde podemos medir). Isso nos obriga a repensar os modelos e explicações que são usados até agora sobre a origem destes objetos”.

